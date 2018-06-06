РИАМО - 6 июн. Система по раздельному сбору мусора заработает на всех стадионах России, где будут проходить игры чемпионата мира по футболу, сообщила в среду журналистам директор департамента устойчивого развития АНО «Оргкомитет Россия-2018» Милана Верхунова.

«На всех стадионах чемпионата мира будет внедрена система по раздельному сбору мусора. Установят два контейнера, желтый и зеленый. В один будет складываться все, что перерабатывается, а в другой неперерабатываемые отходы», - сказала Верхунова.

Она отметила, что перерабатываемые отходы будут дополнительно сортироваться на каждом стадионе, после чего отправятся на переработку.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».