РИАМО - 6 июн. Жители столицы смогут бесплатно проверить сердце и уровень сахара в крови в рамках международного Дня борьбы с ожирением, который пройдет 10 июня в парке отдыха «Кузьминки», сообщается на сайте Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА).

«Федеральный научно-клинический центр приглашает на международный День борьбы с ожирением в парк «Кузьминки». Каждый желающий сможет провести не только персональную оценку состояния своего организма, но и измерить уровень глюкозы и пройти функциональную диагностику ЭКГ сердца под присмотром врача-кардиолога, который подробно ответит на все возникшие вопросы», – говорится в сообщении.

Для гостей мероприятия также будет организована активная фитнес-зарядка, аттракцион «Борьба сумо» и лекции врача-диетолога.