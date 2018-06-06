РИАМО - 6 июн. Массовое спортивное соревнование для пенсионеров Московской области состоится 10 июня во дворце спорта «Олимпийский» подмосковного Чехова, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

«В воскресенье, 10 июня, в Чехове пройдет спартакиада пенсионеров Московской области, которую примет многофункциональный дворец спорта «Олимпийский». Главной целью спартакиады является пропаганда и популяризация ценностей физической культуры и спорта среди пожилых людей, как важного фактора активного долголетия», – говорится в сообщении.

Принять участие в турнире может любой пенсионер, возрастные ограничения: мужчины – 60 лет и старше, женщины – 55 лет и старше. Обязательное правило, что два участника должны быть старше 70 лет.

Спартакиада пройдет в шесть этапов. Каждый спортсмен примет участие в одном из видов спартакиады: комбинированная эстафета, легкая атлетика, бег на 1 тысячу метров – мужчины и женщины, настольный теннис, плавание на дистанцию 50 метров вольным стилем, пулевая стрельба, шахматы. Всей же командой спортсмены встретятся на комбинированной эстафете.

По итоговым результатам определятся лучшие спортсмены, которые будут защищать честь Московской области на всероссийской спартакиаде пенсионеров в Новосибирске.

В 2017 году спартакиада прошла 27 августа, в соревнованиях приняло участие более 600 человек.