РИАМО - 6 июн. Для удобства пассажиров с 8 по 12 июня изменится график движения пригородных поездов Московской железной дороги, корректировки связаны с празднованием Дня России, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Чтобы все желающие смогли отправиться в поездку накануне и после праздничных дней, будут ходить дополнительные экспрессы, электрички с увеличенным количеством вагонов, продленным маршрутом, а также изменится порядок курсирования пригородных поездов», – говорится в сообщении.

На Горьковском направлении с Курского вокзала во Владимир 8, 9 июня можно будет доехать на экспрессе №7092 отправлением в 15:30, 9 июня – на поезде №7062 (в 20:27), и 10, 11 июня – №7094 (в 7:25). Вернуться из Владимира в Москву 12 июня можно на поездах: №7075 в 16:46 и №7091 в 19:34. Дополнительно на 10 июня назначен электропоезд №7082 Москва – Владимир отправлением в 09:21. Экспрессы №7027 и №7028 на маршруте Москва – Орехово-Зуево – Москва в праздничные дни курсировать не будут.

На Курском направлении 12 июня назначен дополнительный экспресс №7030 Тула-1 – Москва отправлением в 14:07 и прибытием в Москву в 16:30.

На Казанском направлении 9 июня в Рязань можно отправиться на экспрессах №7050 в 17:23 и №7098 в 18:40, 10 июня – на поезде №7084 в 9:10. При поездке в обратном направлении 12 июня воспользоваться поездами №7051 Рязань-2 – Москва (в 15:35) и №7085 Рязань-1 – Москва (в 14:08).

На Киевском направлении все праздничные дни с 10 по 12 июня из Москвы до Калуги будет курсировать экспресс №7087/7088 (в 16:19), 8 и 9 июня электропоезд №7083/7084 (в 18:15). В обратном направлении назначен экспресс №7097/7098, который отправится из Калуги в столицу 12 июня в 19:24.

На Ярославском направлении 8 – 10 июня между Москвой и Александровом будут курсировать экспрессы: из Москвы в рейс выйдет поезд №7088 (в 9:20), а из Александрова – №7087 (в 6:29). 12 июня – из Москвы №7098 (в 18:30), из Александрова – №7097 (в 12:45). Кроме того, с 8 по 10 июня со станции «Киржач» в Александров в 3:24 будет отправляться дополнительная электричка №6439. В обратном направлении проследует поезд №6450 (в 23:42).

На Савеловском направлении на маршруте Москва – Большая Волга в течение всех праздничных дней будет курсировать экспресс №7032В отправлением в 9:55 с Савеловского вокзала и экспресс №7033В – в 13:04 со станции «Большая Волга».