РИАМО - 6 июн. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются на территории Московской области ночью и утром 7 июня, говорится в сообщении пресс-службы подмосковного главка МЧС РФ.

«Согласно прогноза погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ночные и утренние часы 7 июня по территории Московской области местами ожидаются заморозки в воздухе от минус 2 до 0 градусов», – говорится в сообщении.

Спасатели напомнили, что при заморозках лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендовано воздержаться от выхода на улицу.

Пешеходам необходимо быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, а водителям транспортных средств рекомендуется снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

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