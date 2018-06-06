РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Жители Подольска 16 июня смогут принять участие в театрализованном квесте по парку усадьбы «Ивановское» и увидеть новые объекты, в том числе таблички с описанием утраченных исторических объектов, сообщила «РИАМО в Подольске» директор агентства культурных инициатив «Наш уездъ» Марина Морозова.

Агентство культурных инициатив «Наш уездъ» получило денежный грант фонда Владимира Потанина в 2017 году в размере более 500 тысяч рублей для реализации нового проекта «Дозор: парк в усадьбе «Ивановское»» в Подольске. Проект направлен на охрану и благоустройство усадебного парка. Территорию разделили на участки и создали клуб хранителей, которые будут следить за порядком. Вступить в клуб могут все желающие с семьями, друзьями или коллегами.

«В Федеральном музее профессионального образования (усадьбе «Ивановское») 16 июня в 14:00 состоится презентация проекта, который в 2017 году получил грант Благотворительного фонда Потанина в конкурсе «Музейный гид» в номинации «Страна-музей». В рамках презентации жители Подольска станут участниками театрализованной экскурсионной программы по усадебному парку в сопровождении садовника Трофима Татаринцева (в роли садовника актер - Станислав Поздышев), а также познакомятся с новыми объектами усадебного парка в игровой квестовой форме», - сказала Морозова.

По ее словам, будет составлена общая карта всех новых объектов, в том числе качелей-ротонды и смотровой площадки, восьми табличек с текстами и изображениями, указателей.