РИАМО - 6 июн. Теплоснабжающая компания «Мосэнерго» опубликовала обновленный антирейтинг компаний-должников за тепловую энергию, список возглавляют две организации из подмосковных Химок, Дзержинского, Котельников и Электрогорска, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«ТСК «Мосэнерго» публикует обновленный список организаций с наибольшей задолженностью за поставленную тепловую энергию. Реестр организаций-должников размещен по адресу: http://www.tsk-mosenergo.ru/debts. Антирейтинг возглавляют следующие организации: МП «ДЕЗ ЖКУ» (Химки) – 878,2 миллиона рублей; ООО «ПИК-Комфорт» (Химки, новая Москва) – 518,4 миллиона рублей; ДМУП «ЭКПО» (Дзержинский) – 453,6 миллиона рублей; МУЖКП «Котельники» (Котельники) – 312,6 миллиона рублей; ООО «Элинком» (Электрогорск) – 248,6 миллиона рублей», – говорится в сообщении.

Неплатежи управляющих компаний и других организаций жилищно-коммунального комплекса за поставляемые им ресурсы дестабилизируют ситуацию с теплоснабжением в зонах их ответственности. Практика показывает, что подавляющее большинство жителей в срок и полностью оплачивают коммунальные счета, однако некоторые организации комплекса ЖКХ не доводят собранные средства до ресурсоснабжающих организаций в соответствии с договорными обязательствами.

ООО «Теплоснабжающая компания «Мосэнерго» осуществляет производство и передачу тепловой энергии в новой Москве и Московской области. В ООО «ТСК «Мосэнерго» входит пять филиалов: Химкинский, Электрогорский, Зеленоградский, Троицкий, Внуковский и дочернее общество ООО «ТСК «Новая Москва».