РИАМО - 6 июн. Владельцы сетевых кофеен и общепита в формате стрит-фуд принимают активное участие в городских аукционах за право размещения нестационарных торговых объектов на территории парков Москвы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента по конкурентной политике.

«Возможность приобрести право на размещение 144 НТО в парках Москвы заинтересовала более 600 участников аукционов. Такие торговые процедуры стартовали в январе 2018 года. По итогам пяти месяцев работы можно говорить о том, что активными участниками аукционов стали сетевые предприятия общепита и кофейни, причем как узнаваемые, так и молодые локальные бренды», - сказал глава департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев.

По его словам, предприниматели видят перспективы работы в парках и готовы бороться за выгодные торговые места. В среднем на лот претендуют четыре участника, а среднее превышение стартовой цены составляет 180%.

В настоящее время на аукционы выставлены 37 НТО, расположенные в Саду имени Баумана, Перовском парке, парке «Сокольники», Лианозовском парке, усадьбе «Коломенское». Аукционы будут проходить в течение июня 2018 года. Ознакомиться с лотовой документацией по объектам можно на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Нестационарные объекты».

Всего до конца 2018 года на электронные аукционы планируется выставить право торговли в тысяче киосков в парках Москвы.