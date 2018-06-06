РИАМО - 6 июн. В субботу, 9 июня, церемония развода караулов Президентского полка в Московском Кремле проводиться не будет, кроме того, с 11 по 13 июня закроют выход из Кремля через Спасские ворота, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы охраны.

«В связи с рабочим днем 9 июня 2018 года церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади Московского Кремля проводиться не будет», - отмечается в сообщении.

Кроме того, в связи с проведением праздничных мероприятий выход из Московского Кремля через Спасский проход в сторону Красной площади в период с 11 по 13 июня 2018 года будет закрыт.

Ранее Роструд сообщил, что суббота, 9 июня, будет рабочей в связи с празднованием Дня России. После удлиненной рабочей недели с 4 по 9 июня жителей России ждут три выходных дня с 10 по 12 июня. К работе россияне приступят в среду, 13 июня.

День России по традиции пройдет 12 июня. Праздник отмечают в связи с принятием Декларации о государственном суверенитете РСФСР от 12 июня 1990 года.