РИАМО (ОРЕХОВО-ЗУЕВО) - 6 июн. Ежегодный смотр-конкурс среди собственников частных домовладений, расположенных на территории подмосковного Орехово-Зуева, пройдет с 27 по 29 июня 2018 года, сообщается на сайте администрации городского округа.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, конкурс пройдет по трем номинациям: «Улица хорошего содержания», «Лучший председатель уличного комитета», «Дом образцового содержания».

«Итоги конкурса будут подведены конкурсной комиссией по результатам территориального объезда. Победителям конкурса вручат благодарственные письма администрации городского округа Орехово-Зуево и денежную премию на торжественном общегородском мероприятии, посвященном Дню города», – говорится в сообщении.

Подробную информацию по условиям конкурса-смотра можно получить на сайте администрации городского округа.