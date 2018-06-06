РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В текущем году в рамках благоустройства и ремонта дорог в Балашихе создадут 5 тысяч новых парковочных мест, сообщил в среду глава Балашихи Сергей Юров на бизнес-завтраке с предпринимателями городского округа.

Проблему нехватки парковочных мест в городе на бизнес-завтраке поднял председатель правления Союза промышленников и предпринимателей Балашихи Рустам Гатауллин. Он предложил последовать примеру Москвы и создавать парковки на месте газонов.

«Проблема с парковками в городе действительно есть, это связано с высокой урбанизацией и большим количеством автомобилей. Но мы проводим все работы по согласованию с жителями, без них не вырубаем ни одного дерева, не делаем ни одного парковочного кармана на месте газона. Тем не менее, в этом году (в 2018 году - ред.) в рамках комплексного благоустройства и ремонта дорог мы сделаем 5 тысяч дополнительных парковочных мест», - сказал Юров.

Ранее сообщалось, что в ходе акции Общественной палаты #Чтонетак на нехватку парковочных мест пожаловался житель микрорайона Дзержинского.