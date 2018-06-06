РИАМО – 6 июн. В России курс евро к рублю на четверг подрос на 35 копеек и составляет 72,86 рубля, передает в среду Газета.ru.

«Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 35,07 копейки, до 72,86 рубля. Курс доллара увеличился на 2,42 копейки, до 62,0064 рубля», – говорится в сообщении.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла по сравнению с показателем на среду на 17,11 рубля, составив 66,89 рубля.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи. Индекс Московской биржи вырос на 0,1% и составил 2321 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,1%, до 1178 пункта. Цена нефти марки Brent растет на 1%, до 76,1 доллара за баррель.