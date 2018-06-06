РИАМО - 6 июн. Специалисты завершили отделку платформенной части станции столичного метро «Мичуринский проспект» в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершена отделка платформенной части станции метро «Мичуринский проспект» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Сейчас завершается отделка фасадов. Приступили к благоустройству территории вокруг станционного комплекса», – сообщил руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев.

Конструкция станции «Мичуринский проспект» необычная для Московского метрополитена, она полуподземная, что связано с перепадом высот вдоль Мичуринского проспекта. Такой рельеф позволил запроектировать на всю высоту части западной путевой стены специальные проёмы с панорамным остеклением.

Дизайн станции связан с деятельностью советского биолога Ивана Мичурина – станцию украшают панели с изображением силуэтов цветущих ветвей и плодов.

Станция «Мичуринский проспект» Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии расположена вдоль Мичуринского проспекта, в непосредственной близости от 36-ого микрорайона Раменок. В будущем станция будет образовывать пересадочный узел с одноименной станцией Третьего пересадочного контура.

«Мичуринский проспект» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке разместятся семь станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».

«С открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей. Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении Калининско-Солнцевской линии в будущем до «Внукова», – напомнил Бочкарев.