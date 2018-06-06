РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Министерство здравоохранения Московской области может передать усадьбу Горенки в собственность Балашихи, для восстановления усадьбы привлекут инвесторов, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

В среду Юров принял участие в бизнес-завтраке с предпринимателями городского округа.

«Сегодня один из ведущих в Балашихе объектов культурного наследия - усадьба Горенки - находится в ведении министерства здравоохранения. С министерством есть договоренность, что они эту усадьбу передадут городу, и мы будем привлекать инвесторов и приводить ее в порядок», - сказал Юров.

Усадьба Горенки расположена с южной стороны шоссе Энтузиастов. Расцвет усадьбы пришелся на XVIII век, когда ею владел граф Алексей Разумовский. Тогда был возведен дворец с парком и создан ботанический сад. После смерти графа усадьба пришла в упадок и разорение. С 1926 года в здании размещается санаторий для больных туберкулезом.