РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 июн. Массовые гуляния пройдут в Подольске 12 июня в честь Дня России на трех площадках, основной станет парк имени Виктора Талалихина, где устроят концерты, игры и праздничный фейерверк, говорится в сообщении комитета по культуре и туризму администрации горокруга.

«В микрорайоне Климовск с 12:00 до 15:00 в Детском парке культуры и отдыха и возле ДК «Машиностроитель» пройдут праздничные концертные программы, игры, конкурсы, аттракционы. В городском парке культуры и отдыха имени Виктора Талалихина праздник начнется в 12:00, будут работать детские интерактивные площадки, начнутся концерты, спортивные соревнования, конкурсы, а завершится в 21:00 фейерверком», - говорится в сообщении.

Также в парке Талалихина в 14:00 начнется праздничный концерт фольклорных коллективов «Русь песенная», в 14:00 мастер-класс по бальным танцам «В стиле ретро вместе с духовым оркестром». В «Зеленом театре» в 16:00 начнется гала-концерт с участием ведущих творческих коллективов и молодых исполнителей.

Региональное общественное движение «Вольница» проведет в парке Талалихина открытый чемпионат по армрестлингу, турнир по лазертагу, показательные выступления по кикбоксингу, борьбе, самообороне. Можно будет сфотографироваться на мотоциклах байкеров и покататься на них.

На спортивной площадке в парке Талалихина пройдут соревнования по воркауту в дисциплине Freestylebar. Это активно развивающиеся направление в воркауте, в котором у спортсмена полная свобода действий для самовыражения на площадке. Чем креативнее элемент, тем выше шанс на победу.

День России — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.