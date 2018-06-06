РИАМО - 6 июн. Максимальная пропускная способность канатной дороги от «Воробьевых гор» до «Лужников» составляет до 1,6 тысячи человек в час, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Комбинированная пассажирская подвесная дорога длиной 737 метров включает три станции: верхняя – на улице Косыгина, промежуточная – на Воробьевской набережной и нижняя – на Лужнецкой набережной», – сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

По ее словам, это будет не только туристический маршрут. Канатная дорога решит две другие задачи – транспортную и спортивную: зимой ее будут использовать для подъема горнолыжников на трамплин на Воробьевых горах, который сейчас реконструируют.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до «Лужников» будет запущена после чемпионата мира по футболу.