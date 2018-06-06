РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. В подмосковной Балашихе в текущем году сдадут в эксплуатацию три новые школы, также подготовят проекты строительства еще пяти школ, сообщил в среду глава Балашихи Сергей Юров на бизнес-завтраке с предпринимателями городского округа.

«В 2018 году мы сдаем три школы: в микрорайонах Центр-2, 1 мая и пристройку к школе №2 на улице Кудаковского. Еще 5 школ проектируем», - сказал Юров.

Ранее сообщалось, что новые школы в микрорайонах Центр-2 и 1 мая строятся за счет инвесторов. Самая большая из трех школ возводится в Центре-2 и будет рассчитана на 792 места.