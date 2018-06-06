РИАМО - 6 июн. Для иностранных болельщиков чемпионата мира по футболу появится английская версия сайта Мосэкомониторинга, на сайте можно будет узнать о качестве воздуха столицы, сообщил в среду журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

«К началу проведения чемпионата мира по футболу начнет работу английская версия сайта ГПБУ «Мосэкомониторинг». Любой желающий, который не владеет русским языком, сможет в английской версии тоже ознакомиться состоянием атмосферы города», - сказал Кубальчевский.

Он отметил, что в английской версии сайта будет представлен европейский индекс загрязнения воздуха.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».