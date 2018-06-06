РИАМО - 6 июн. Спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова избрали председателем Московского областного совета руководителей фракций партии «Единая Россия», передает корреспондент РИАМО.

В среду в региональном парламенте проходит расширенное заседание Московского областного совета руководителей фракций партии «Единая Россия». В нем участвуют представители партии, правительства Московской области, депутаты Мособлдумы.

«Спасибо за оказанное доверие. Создается еще один рабочий орган для того чтобы осуществлять координацию взаимодействия депутатского корпуса, наших фракций с тем, чтобы более эффективно вести работу в рамках реализации указов президента, исполнения государственных программ на территории Московской области и реализации тех проектов, над которыми сегодня мы работаем», - сказал Брынцалов.