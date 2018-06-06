РИАМО – 6 июн. Россия предпримет ответные меры в отношении Латвии и Эстонии, которые запретили въезд ряда граждан РФ из «списка Магнитского», сообщает Газета.ru.

Как уточняется в сообщении на сайте МИД России, недружественные акты в отношении российских граждан не будут оставлены без ответа. Так, эстонская сторона 29 марта этого года запретила въезд 49 россиянам из так называемого «списка Магнитского».

«В МИД России был вызван эстонский посол, которому сообщили о закрытии въезда в нашу страну ряду особо русофобски настроенных политических и общественных деятелей Эстонии», — говорится в сообщении.

Такое решение Эстонии наносит ущерб двусторонним отношениям и свидетельствует об антироссийском курсе.

«Соответствующие меры будут предприняты и в отношении Латвии, также присоединившейся к этой провокационной антироссийской линии», — подчеркивается в сообщении.

Ранее основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер сообщил о том, что планирует на следующей неделе вернуться к работе по расширению санкций в рамках «списка Магнитского».

Сенат США до этого принял законопроект о визовых санкциях в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека (так называемый закон о «списке Магнитского»). Закон принят в «жесткой» редакции, ранее одобренной в палате представителей, хотя у сенаторов был собственный, «мягкий» вариант документа.