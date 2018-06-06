РИАМО – 6 июн. Глава Красносельского округа столицы Илья Яшин пойдет на выборы мэра Москвы самовыдвиженцем, передает «Интерфакс».

По его словам, для этого потребуется собрать не менее 36 тысяч подписей в поддержку выдвижения, однако политик рассчитывает завершить сбор раньше выделенного срока.

«Сбор подписей муниципальных депутатов (для выдвижения в мэры Москвы необходимо собрать 110 подписей муниципальных депутатов из 110 столичных округов) происходит параллельно, и удалось заручиться поддержкой порядка 70 муниципальных депутатов», - сказал Яшин.

Он признался, что мундепов, представляющих «Единую Россию», среди них пока нет.

По словам Яшина, переговоры с претендентами на пост мэра от оппозиции о выдвижении единого демократического кандидата пока не начались, так как со своим кандидатом пока не определилась партия «Яблоко».

Выборы мэра Москвы состоятся 9 сентября. О намерении участвовать в них ранее заявляли экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский. Кандидата от «Яблока» определит исполком бюро партии, в связи с тем, что победитель праймериз, глава Тверского района Яков Якубович отказался выдвигаться.