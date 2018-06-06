РИАМО - 6 июн. В Москве вблизи футбольных стадионов «Спартак» и «Лужники» установили мобильные автоматические станции контроля загрязнения атмосферы, сообщил в среду журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский.

«В период проведения чемпионата мира по футболу мы усиливаем контроль за состоянием атмосферного воздуха. Дополнительно на стадионах «Спартак» и «Лужники» 31 мая установлено две автоматические станции контроля загрязнения воздуха, которые будут контролировать семь загрязняющих веществ, приоритетных в соответствии с рекомендациями ВОЗ», – сказал Кульбачевский.

Он отметил, что московские стадионы находятся вне зоны влияния крупных предприятии и нагруженных автотрасс, поэтому загрязнение воздуха там прогнозируется без превышения нормативов.

Чемпионат мира по футболу FIFA продлится с 14 июня по 15 июля. Россия в первый раз в своей истории станет страной-хозяйкой мирового первенства. Чемпионат пройдет на 12 стадионах в 11 городах РФ. Матчи примут Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Сочи и еще несколько городов. Матч открытия и финал мундиаля пройдут в Москве в «Лужниках».