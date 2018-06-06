Бавария славится своими замками, принцами, «Октоберфестом», BMW и одноименной футбольной командой. Девиз столицы Баварии – «Мюнхен любит вас» – располагает к городу путешественников со всего мира. 28-летняя москвичка Элеонора, которая год назад переехала в Баварию, рассказала, чем ее удивила жизнь в Германии, и какие стереотипы о немцах не оправдались.

Из мегаполиса – в деревню

© фото из личного архива 1 из 3

В Германию меня занесло по семейным обстоятельствам. Я вышла замуж за баварца, с которым училась вместе в Англии. До свадьбы мы общались три года, половину из них на расстоянии. Полтора года проверяли отношения, познакомили наши семьи и решили пожениться.

Официально в Германии я проживаю с марта 2017 года, в городке с трудно выговариваемым названием – Унтершляйсхайм, в 13 километрах от Мюнхена. В 4,5 километрах от нас находится старинный дворец, принадлежавший семейству Вительсбахов, правивших Баварией более 800 лет. Унтершляйсхайм активно стал развиваться только в середине 20 века. За какие-то 70 лет из деревеньки с населением 100 жителей он превратился в небольшой городок с хорошо развитой инфраструктурой.

Жители Унтершляйсхайма считают себя полноценными мюнхенцами. Для меня это фактически деревня, но я не вкладываю негативный контекст в эту характеристику. Здесь все друг друга знают, ведь население всего 28 тысяч человек.

Наоборот, нахожу чрезвычайно забавным, что из центра Москвы я постепенно-таки докатилась до деревни.

Конечно, контраст между жизнью в мегаполисе и на лоне природы ощущается. Но мне глубоко симпатична возможность дышать свежим воздухом и бегать по лесу, где я неоднократно встречала оленей, кроликов и белок. Приятно, когда ты приходишь к портнихе, видишь ее впервые, и она, услышав фамилию, уже знает, кто я. Более того, тишина жизни загородом успокаивает нервы после рабочей недели и командировок, поэтому своей жизнью я более чем довольна.

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Как получить гражданство

© фото из личного архива

В моем случае не было никаких сложностей с получением разрешения на работу и вида на жительство. Мы заполнили анкету, прописали меня в квартире и продемонстрировали свидетельство о браке. С гражданством в Германии все тоже относительно просто. После 5-7 лет законопослушной жизни, работы и уплаты налогов, вы можете на него подавать. До этого необходимо выйти из гражданства своей страны, если вы не гражданин ЕС, еврей или русский немец.

Я приносила кипы документов в Landratsamt и сдавала этот забавный тест о «Жизни в Германии». В итоге ничего из вышеперечисленного мне не пригодилось, кроме сертификата Института Гете о знании немецкого на уровне В1.

Нам обоим пришлось побегать лишь при сборе документов, чтобы получить разрешение на подачу заявления в местный загс.

Этот процесс занял несколько месяцев. Когда мы узнали, что для заключения брака в Москве нам бы понадобилось не меньшее количество документов, расслабились и решили играть по местным правилам.

Немецкий как воздух

© фото из личного архива © фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 3

До переезда я побывала в Мюнхене и различных частях Баварии девять раз. Совместный отпуск мы проводили в моей любимой Италии. На контрасте с этой страной, Германия явно проигрывала, и. И я, честно говоря, не горела особым желанием туда переезжать.Мой будущий супруг оказался на редкость плохим экскурсоводом, и мне умудрился ужасно не понравитьлся даже Мюнхен.

Как шутит моя мама: «Он провёел тебя по всем окрестным сеёлам, а настоящего Мюнхена ты так и не увидела».

Как позже выяснилось, переживать надо было по поводу языка. По-английски люди в Мюнхене просто не разговаривают, включая всяких чиновников в министерствах. Поэтому я, за три отпущенныех для начала работы месяца, побежала на интенсивные и супер-интенсивные курсы в Институте Гёете, где занятия длились по 5-8 часов в день, плюс 3 часа на домашнюю работу.

Немецкий в Германии важен как воздух - без него не получится объясниться даже в магазине. У меня есть коллеги, чей английский настолько плох, что они не могли со мной объясняться. Я старалась использовать свой ломаный немецкий, на тот момент это был В1.

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Баварский акцент

© фото из личного архива

Кроме стереотипов про пиво, смешные короткие кожаные штанишки, порядок и пунктуальность, о стране я знала мало.

Германия оказалась не так однородна, как все привыкли думать. В первую очередь, у каждой земли свой диалект, и часто немцы не понимают выговор и произношение своих соотечественников.

Один забавный случай произошел с нашим родственником, который был в командировке в Гамбурге и обратился к прохожему.

Житель Гамбурга ответил ему сначала на немецком, но затем перешел на английский, так как не смог понять баварский акцент.

Огромные различия даже в напитках, потребляемых в разных регионах. Например, знаменитый сорт баварского пива «Хеллес» варят только в Баварии. Я как-то в аэропорту Дюссельдорфа заказала «Радлер» (обычно, это хеллес с лимонадом), и мне принесли что-то горькое, местное – точно не хеллес. В Гессене вообще фирменный напиток – так называемое «яблочное вино» (Apfelwein).

Мужчины в декрете

© фото из личного архива

Приятно удивило в Германии трепетное отношение немцев к своим семьям. Если люди создают семью, то это взвешенное и осознанное решение. Заключение брака в 28 лет, как в нашем случае, считается относительно ранним. Среди немцев очень много семей с двумя или тремя детьми. Детей заводят в основном в осознанном возрасте, за 30 лет.

Если семья может позволить себе неработающую маму, то так оно и будет.

Например, моя свекровь пожертвовала успешной карьерой и на 10 лет засела дома с детьми.

Еще меня приятно поразило отношение мужчин к декретному отпуску. Здесь считается совершенно нормальным, когда отец на 3 месяца уходит в декрет. Насколько я знаю, в государственных структурах этот срок составляет полгода. Декретный отпуск для матери – один год, компенсация в среднем – 67% от зарплаты, а верхняя граница – 1800 евро в месяц.

Непунктуальный транспорт и любовь к письмам

Что ужасно раздражает, так это немецкий транспорт как синоним непунктуальности и технических проблем. За почти полгода в еженедельных командировках вовремя мой поезд прибыл в Мюнхен только дважды. Про постоянные проблемы с электричками в Мюнхене я даже не буду говорить.

Отложенные и опаздывающие на 1-1,5 часа внутренние рейсы – тоже проблема. К счастью, более редкая.

Что меня поразило, так это любовь немцев писать письма. Здесь даже банковские карты и пароли от них приходят по почте. То же самое касается счетов за услуги – посещение врачей, замену шин, установку мебели и т. д.

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Жить в замке и заниматься виноделием

© фото из личного архива

Бавария очень консервативна. Здесь намного больше выходных, связанных с христианскими праздниками, чем по всей Германии. Большинство людей в Баварии обязательно венчаются и отмечают не годовщину регистрации в загсе, а именно день венчания. Обычно разница между этими двумя событиями всего несколько дней. Невесты надевают белое платье или свадебный «трахт» специально по этому случаю. Регистрация брака носит больше формальный характер, а гостей приглашают именно на венчание.

Крестные играют большую роль в жизни крестников: дарят подарки и принимают участие в воспитании. Например, по случаю первого причастия семьи собираются в ресторане. В нашем небольшом городке по случаю первого причастия 50 детей были забиты все кафе и ресторанчики.

Еще один забавный факт: здесь до сих пор сохранилась аристократия. Революция не была похожа на нашу или французскую. Немецкие аристократы потеряли власть, но не деньги.

Это абсолютно нормально, когда семья продолжает жить в замке, в котором жила последние 500 лет.

Эти люди также спокойно работают в разных областях. У меня есть пара коллег «голубой крови». Родители одного из них сейчас занимаются виноделием и продолжают жить в своем родовом замке.

Квартиры за 600 тысяч евро

© фото из личного архива

Исторический центр Мюнхена, по московским меркам, небольшой. Впрочем, как и сам город с населением около 2 миллионов человек.

Квартиры в Мюнхене дороже, чем в Москве – и по аренде, и по покупке. Это связано с внутренней трудовой миграцией в Мюнхен. Жилья намного меньше, чем людей, желающих его снять.

Крохотная студия в хорошем состоянии, далеко не в центре Мюнхена, со всеми ежемесячными платежами обойдётся в 700 евро в месяц.

Если бы мне пришлось снимать квартиру с таким же комфортом, как я жила в Москве, то я бы отдавала около 1500 – 1800 евро в месяц.

Если покупать квартиру, то средняя цена будет 600 тысяч евро. За эти деньги можно получить квартиру площадью 60 квадратных метров в отреставрированном доме.

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Недорогие овощи и Michael Kors по 100 евро

А вот продукты в магазинах здесь стоят дешевле, чем в Москве.

Москве, особенно зимой, я бы ни за что не смогла купить большую сумку зелени всего за 50 евро.

И это включая ананасы, баклажаны, брокколи, виноград и авокадо. Или закупиться на две недели на 100 евро. По сравнению с Англией, качество продуктов в Германии в несколько раз выше.

Одежду мы предпочитаем в основном заказывать онлайн или покупать в аутлетах. Это намного дешевле, чем в Москве. Два раза в год мы ездим в Метцинген. Это один из крупнейших аутлетов Европы в 2,5 часах езды от Мюнхена. Там есть магазинчики Prada, Gucci, Etro, Max Marа, LaPerla. Например, сумки Michael Kors в первую неделю декабря были по 100 евро. Настоящий рай для шопоголика!

Сельская еда и «мишленовские» рестораны

© фото из личного архива © фото из личного архива 1 из 2

Баварская кухня достаточно простая. Я бы назвала ее сельской: просто, быстро и очень калорийно. Так как я не ем говядину, баранину и свинину последние 18 лет, то не могу в полной мере насладиться традиционными баварскими блюдами. Но отмечу, что утка в баварском стиле отменно хороша. Мне также очень нравится «казшпецле» – по определенному типу сделанная паста с сыром и зажаренным до корочки луком.

Еще одно открытие – «фламкухн» – тончайшее тесто с сыром и овощами или ветчиной и луком. Также немцы большие поклонники белой спаржи. Это местный деликатес, который не поставляется на экспорт.

По сравнению с Англией, здесь огромное количество булочных и целая культура потребления хорошего хлеба. В моей семье в Москве принято было есть только бездрожжевой хлеб, и здесь не было проблемы найти его. Тогда как в Англии это продавалось только в магазинах био-продуктов.

Я помню, как в Англии за творогом мне приходилось ездить в Манчестер, в русский магазин. У немцев такой проблемы нет. Также для любителей сыров здесь полное раздолье.

Приятным удивлением стало количество ресторанов со звездой Мишлен. У некоторых заведений есть бистро, где еда по сути приготовлена на той же кухне, только подача и ассортимент проще, но и цена в разы ниже. Блюда фантастического качества – гармония внешнего вида и вкуса. В Москве это бы стоило намного дороже.

За ужин в хорошем ресторане я отдаю такие же деньги, как и в Москве. Однако существует огромная разница в качестве и доступности вина. В Москве вино, которое стоит здесь, например, 20-30 евро за бутылку, будет в несколько раз дороже. Поэтому в московских ресторанах я заказывала максимум бокал чего-нибудь на пробу или ограничивалась коктейлями.

В Германии прекрасно развита культура виноделия. Для меня были приятным открытием белые вина: Riesling, Silvaner (например, Kabinett trocken), Gemischter Satz, Rose Pearl. Попробовав этих австрийцев-немцев, я изменила свое представление о белом вине.

Без поликлиник и с платной вакциной

Здесь нет такого понятия, как «поликлиника». Все врачи имеют частные практики, поэтому специалисты могут жить в разных концах города.

Обязательная страховка покрывает большую часть необходимых вещей, но после каждого визита к доктору придет небольшой счет по почте. Кроме базовых прививок, вакцину необходимо покупать самостоятельно, в аптеке. Например, за вакцину от гепатита А мы заплатили по 90 евро за ампулу, а за укол пришел счет по почте в 4,5 евро на каждого.

Стоматология стоит еще дороже, поэтому многие покупают расширенную страховку для лечения зубов и ежемесячно делают отчисления в размере 60-100 евро в зависимости от страховой программы. Обычная пломба у стоматолога стоит 90 евро, и это без учета снимков, лечения и приема у доктора. За лечение трех зубов я отдала 1400 евро с учетом страховки.

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Кому проще найти работу

Для широких масс я – финансист, а если воспользоваться профессиональным сленгом, то я – «квант», применяю свои знания в области финансового риск-менеджмента. По сути я занимаюсь консалтингом. А это значит ненормированные рабочие дни, длинные командировки. И мне это нравится.

На момент переезда меня больше всего волновала материальная и финансовая независимость. Поэтому к планированию я подошла тщательно: перевелась в немецкий офис, скопила определенную сумму для личных расходов до выхода на работу. Процесс перевода занял около 7 месяцев.

За год работы здесь мне пришлось освоить еще три новых языка программирования. Это занимает время по вечерам, которое по идее я должна проводить с семьей. Муж меня поддерживает и называет «маленький шеф».

Думаю, что абсолютно не проблема найти работу программистам, математикам и финансистам, а врачам и учителям придется подтверждать свою квалификацию.

Я постоянно слышу и читаю о нехватке кадров в области ухода за пожилыми людьми. Конкуренция, без сомнения, высока, но экономика сейчас на подъеме, и специалисты из России ценятся. У немцев нет предубеждений в этом плане.

Первомай по-баварски и мини-октоберфесты

© фото из личного архива

В Баварии все крутится вокруг пива. В феврале – фестиваль крепкого пива, которое варили и варят монахи в период Великого поста. В конце апреля или начале мая – весенний фестиваль, который тоже длится около двух недель. И где-то с мая по сентябрь – летний фестиваль в каждом городке Баварии. И, конечно же, знаменитый Октоберфест, который начинается в конце сентября.

Забавная баварская традиция связана с приходом весны. Каждая пожарная станция устанавливает свое «майское дерево» – символ процветания и фертильности, способности к размножению. До 1 мая соседи-пожарные пытаются стащить это дерево. В случае, если это им удастся, проигравшие устраивают барбекю с пивом для всей команды. Это достаточно забавное зрелище: 12 человек убегают, неся десятиметровый бело-голубой ствол.

А вот 5 декабря традиционно происходит забег крампусов – форменных местных версий чертей. Накануне 6 декабря они пугают непослушных детей. Ведь только малыши, которые вели себя хорошо, получают подарки 6 декабря от Святого Николауса. Для меня символично, что эта традиция была и в моем московском садике.

Стоит ли переезжать

© фото из личного архива

Германия – одна из самых комфортных стран для эмиграции. Естественно, я бы советовала Мюнхен или Гамбург. Все, что требуется – хороший диплом, опыт работы, желательно у международного работодателя, и знание языка.

Без немецкого здесь даже поход в булочную превращается в квест.

Немцы очень open-minded. Найти контакт с ними не так сложно. Они более открытые, чем англичане, и не такие прямолинейные, как о них думают.

В Германии сохранились и до сих пор действуют памятники архитектуры 7 века. Например, аббатство St. Emmeram в Регенсбурге. Оно не было затронуто войной и сохранилось в первозданном виде, неся только отпечаток архитектурных веяний разных эпох. Поэтому любителям истории здесь будет чем заняться.

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