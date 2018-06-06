РИАМО - 6 июн. Птенцов редчайшей птицы – длиннохвостой неясыти обнаружили в нескольких искусственных гнездовьях на севере Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Специалисты Минэкологии Подмосковья провели мониторинг заселяемости искусственных гнездовий для редких птиц-дуплогнездников, которые были оборудованы по заказу министерства на севере Подмосковья в прошлом году.

«В четырех ящиках-гнездовьях обнаружены птенцы длиннохвостой неясыти, редчайшей птицы из семейства сов. Съемка велась крайне осторожно, чтобы не пугать птиц: специалисты использовали экшн-камеру, закрепленную на рыболовном удилище», - сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.

Неясыти очень чувствительны к любому беспокоящему фактору. Кроме того, у этих птиц очень велика птенцовая смертность, поэтому в выводке редко бывает свыше двух молодых птиц. Неясыти гнездятся парами и бесстрашно защищают свой гнездовой участок, нападая даже на крупных животных, приближающихся к гнездовью.