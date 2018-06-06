РИАМО - 6 июн. Тверскую улицу в центре столицы не будут перекрывать для автомобилистов во время празднования Дня России, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города Москвы.

«Опубликованная ранее информация о перекрытиях и ограничениях движения в связи с празднованием Дня России неактуальна. Отменяются все изменения в схемах движения транспорта, планировавшиеся с 7 по 13 июня, на Тверской улице, прилегающих к ней переулках, а также улицах Охотный Ряд и Моховая», - говорится в сообщении.

Водителей попросили учитывать данные изменения при планировании своих поездок.

Ранее планировалось, что из-за празднования Дня России с 10 и до 13 июня будет полностью перекрыто движение на Тверской улице от Пушкинской площади до улицы Охотный Ряд, Моховой улице от Тверской улицы до Большой Никитской улицы, улице Охотный Ряд.

День России — 12 июня — государственный праздник Российской Федерации. Отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР.