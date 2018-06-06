РИАМО – 6 июн. Глава Минпромторга России Денис Мантуров сообщил, что система tax free, предполагающая возврат иностранцам при выезде НДС на приобретенные в России вещи, может заработать на территории всей страны с 2019 года, передает Газета.ru.

Ранее для повышения покупательной активности туристов систему tax free ввели в 12 регионах России.

«После ее обкатки мы планируем с 2019 года распространить на всю страну», — сказал Мантуров.

Ранее московский аэропорт «Домодедово» присоединился к системе tax free для иностранных граждан. В аэропорту оборудованы два офиса для оформления возврата НДС, где сотрудники Федеральной таможенной службы проводят все необходимые мероприятия для оформления документов на возврат налога. Получить средства можно как по безналичному расчету, так и наличными.