РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Министерство строительного комплекса Подмосковья выдало разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в поселке Красково городского округа Люберцы, туда смогут заселиться 140 граждан-соинвесторов, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В Люберцах завершено строительство многоквартирного дома №28, расположенного в поселке Красково по улице Колхозная. Минстроем Подмосковья застройщику ООО «ДСиРЗиС» выдано разрешение на ввод в эксплуатацию объекта, его общая площадь составляет более 17 тысяч квадратных метров. В ближайшее время 140 граждан, вложивших денежные средства в эту стройку, получат ключи от своих квартир», – сказал министр строительного комплекса Московской области Руслан Тагиев.

По его словам, строительство четырехсекционного 12-этажного жилого дома (1-ая очередь строительства, 2-ой пусковой комплекс) началось летом 2013 года, и должно было завершиться в декабре 2015 года. Однако по причине нестабильного финансирования проекта сроки окончания строительства неоднократно переносились, что повлекло нарушение прав участников долевого строительства.

«Указанный жилой дом находился на контроле министерства строительного комплекса Московской области, а также администрации городского округа Люберцы с марта 2018 года. В результате проведения систематических совещаний по вопросу завершения строительства названного жилого дома, были приняты решения, которые поспособствовали его достройке», - подчеркнул Тагиев.