РИАМО – 6 июн. Киностудия «Союзмультфильм» выпустила третью серию нового мультфильма «Простоквашино», ее опубликовали на официальной странице студии в социальной сети «ВКонтакте», передает Федеральное агентство новостей.

Серия называется «Сезон дождей». По сюжету, в Простоквашине идут проливные дожди. Из-за этого коровы загрустили и перестали давать молоко.

«Друзья дяди Федора пытаются развеселить их разными способами. Так, кот Матроскин поет песни под гитару, а пес Шарик показывает фокусы. Новый персонаж мультфильма Таматама мастерит из холодильника солярий и спасает ситуацию», - отмечается в сообщении.

Первая серия обновленного «Простоквашина» вышла 3 апреля. До конца 2018 года «Союзмультфильм» планирует выпустить 8-10 новых серий.