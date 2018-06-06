РИАМО - 6 июн. Управление Федеральной антимонопольной службы по Москве выявило несколько фактов распространения спам-рекламы с помощью СМС-сообщений, телефонных звонков и сообщений на электронную почту, нарушителям выдали предписание о нарушении закона о рекламе и выписали штрафы от 100 до 500 тысяч рублей, сообщается на сайте управления.

«Нарушителями признаны: «Т2 Мобайл» и «Рим-7» за информацию, направленную на привлечение внимания к продукции «АЛМАЗ-ХОЛДИНГ»; «Вымпелком», стимулирующий к покупке абонементов на фитнес; «Реклама телеком» и МТС за рекламу ТЦ «Кунцево»; «Мосалкоторг-Ф», «СМС-Центр», «ДЭНИ КОЛЛ», «Вымпелком» за продвижение ресторана; МТС и «Грузовое такси «Газелькин» за рекламные акции такси «ГАЗЕЛЬКИН»; МТС, «ДЕНИ КОЛЛ» и «СМС-центр» за предложение приобретения ипотеки», - говорится в сообщении.

Помимо этого, возбуждено дело в отношении ООО «РУСЭКСПОРТ» за телефонные звонки абонентам с предложением пройти консультацию и осмотр врача.

Также нарушителем признали отправителя на адреса электронной почты рассылку рекламного характера об услугах АО «Тинькофф Банк».

Компаниям выдали предписание о прекращении и недопущении нарушения законодательства Российской Федерации о рекламе. В ближайшее время по некоторым делам будет возбуждено административное дело. Штраф за каждый факт ненадлежащей рекламы составляет от 100 до 500 тысяч рублей.

Пользователи соцсети пожаловались на новую функцию «ВКонтакте» >>