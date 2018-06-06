РИАМО – 6 июн. «Сбербанк бизнес онлайн» получил поддержку новой ролевой модели, которая позволит самостоятельно настраивать доступ к функциям и информации, ранее для любого изменения настроек доступа к интернет-банку клиентам приходилось обращаться в отделение банка, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«В новом «Сбербанке бизнес онлайн» клиент или уполномоченное лицо клиента может самостоятельно завести новых пользователей, присвоить им роли в системе и даже сформировать набор полномочий. Кроме того, клиент может дополнительно настроить ограничения по счетам, суммам операций и контрагентам», — говорится в сообщении.

Для крупных компаний, в которых существует уникальная структура и бизнес-процессы, предусмотрены тонкие настройки доступов к продуктам и операциям с ними. С помощью этих настроек компания может создавать собственные уникальные роли.

«В предыдущих версиях «Сбербанка бизнес онлайн» система ролей настраивалась на стороне банка по заявлению клиента. Для ролевой модели нового «Сбербанка бизнес онлайн» мы изучили запросы пользователей, и теперь новые пресеты ролей понятны пользователям и соответствуют структуре большинства компаний: «Главный бухгалтер», «Бухгалтер по хозчасти», «Бухгалтер по зарплате», «Сотрудник отдела кадров», «Валютный контролер», «Казначей» и так далее, – отметил старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Корпоративный бизнес» ПАО Сбербанк Анатолий Попов.

Возможность разграничения доступа в «Сбербанке бизнес онлайн» позволит руководителю компании без посещения офиса банка предоставлять доступ к интернет-банку новому сотруднику либо менять полномочия уже работающего со «Сбербанком бизнес онлайн» сотрудника. Новая ролевая модель также значительно снижает риски мошенничества — она позволяет избежать ситуаций, когда руководитель компании передает третьим лицам свою подпись (свои логин и пароль) для совершения операций в интернет-банке.

Как уточняется в сообщении, сейчас в новом «Сбербанке бизнес онлайн» полностью удаленно можно создавать новых пользователей без права подписи. Для этого необходимо заполнить онлайн-анкету с указанием паспортных и контактных данных нового пользователя, выбрать для него роль, при необходимости настроить ограничения и подписать заявление на создание нового аккаунта.

«В течение 15 минут после отправки заявления новый пользователь получит СМС от банка с данными для входа в интернет-банк. В ближайшее время будет добавлена возможность удаленного создания пользователей с правом подписи. Пока же пользователю, для которого создается аккаунт с правом подписи, необходимо лично посетить офис банка», — добавляется в материале.

«Сбербанк бизнес онлайн» — новый интернет-банк был запущен в декабре 2016 года. Всего в «Сбербанке бизнес онлайн» (в старом и новом интернет-банках) на сегодняшний день зарегистрировано более 1,8 миллиона организаций.