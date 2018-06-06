РИАМО - 6 июн. На фестивале Московского урбанистического форума, который пройдет с 17 по 22 июля в столичном парке «Зарядье», арт-группа из Германии Raubdruckerin представит необычный перформанс с использованием двух авторских чугунных люков, говорится в сообщении информационного партнерства «Бедуш & Маренникова».

Арт-группа из Берлина Raubdruckerin (в переводе «пиратский принтер») делает майки, толстовки и сумки с оригинальными принтами. В качестве оттисков используют крышки люков, вентиляционные отверстия и коммунальные решетки – элементы городского дизайна. Художники рассматривают их как следы определенного города. Они используют краску прямо на улицах, чтобы перенести уникальные геометрические узоры города на одежду и сумки прохожих. Их принты стали известны благодаря работе в Амстердаме, Лиссабоне, Париже.

«В рамках открытой фестивальной программы Московского урбанистического форума состоится перформанс уличных художников Raubdruckerin. Для перформанса в «Зарядье» Московский урбанистический форум подарит парку два авторских чугунных люка, которые будут установлены к началу форума в середине июля», – говорится в сообщении.

«Стрит-арт наоборот» в Москве представит немецкая художница Эмма-Франс Рафф, она же прочтет лекцию об уличной стрит-арт культуре в рамках фестиваля Московского урбанистического форума – 2018. Гости парка «Зарядье» смогут получить сумку с принтом от арт-группы, выполнив секретное задание, самые активные посетители фестиваля получат возможность украсить уникальным узором свою одежду или сумку.

Фестиваль начнется 17 июля и продолжится до 22 июля. Тема фестиваля Московского урбанистического форума этого года – «Связывая поколения». Лекционно-образовательная часть фестиваля пройдет с участием знаменитых российских и зарубежных архитекторов, экономистов, ученых, представителей бизнеса в формате лекций и дискуссий, она призвана сформулировать ответы на насущные вопросы и вызовы мегаполиса.

В рамках культурно-развлекательной программы горожан ждут премьерные показы фильмов о мировых мегаполисах от Beat Films, соревнование городских стартапов и театрально-музыкальные представления от Playtronica. Гости смогут попробовать уличную еду от лучших московских гастрономических стартапов, записаться на экскурсии и квесты по столице, поучаствовать в конкурсе фотографий, станцевать вальс на сцене амфитеатра и посетить масштабный концерт независимой альтернативной музыки от артистов с разных сторон света после заката.

Также посетители фестиваля смогут позаниматься спортом в парке. Единый абонемент FitMost соберет несколько студий для организации спортивных мероприятий, например, на парящем над рекой мосту люди смогут позаниматься йогой с видом на центр города.

Вход на фестиваль свободный, но на некоторые мероприятия необходимо зарегистрироваться заранее.