РИАМО - 6 июн. Московская городская дума начнет празднование своего 25-летия в октябре этого года, сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Старт празднованию юбилея будет дан 24 октября 2018 года. В этот день состоится открытие выставки в Музее Москвы, посвященной истории городской думы. 29 октября в Московском парламентском центре состоится научно-практическая конференция «Московская городская дума. 1862-1917 годы». Осенью планируем также провести конкурс сочинений для учащихся 9-11 классов на тему: «Роль Московской городской думы в жизни столицы», - сказал Шапошников.

Он добавил, что также депутаты столичного парламента проведут в школах открытые уроки по теме развития московского парламентаризма.

Кроме того, торжественное заседание столичного парламента может состояться в филиале Государственного исторического музея - историческом здании Мосгордумы на площади Революции.

С ноября 2015 года Московская городская дума размещается в здании на Страстном бульваре, 15/29, строение 1.

Ранее Шапошников сообщил, что за весеннюю сессию 2018 года депутаты Мосгордумы шестого созыва приняли 18 законов и 70 постановлений.