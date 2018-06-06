РИАМО - 6 июн. Мосгордума рассмотрит законопроект о запрете продажи вейпов и испарительных смесей лицам, не достигшим 18 лет, в осеннюю сессию 2018 года, сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«На сайте Госдумы документ Мосгордумы о регулировании оборота и потребления устройств, имитирующих курение, и испарительных смесей имеет статус «внесен», но продвижения по нему пока нет. Однако, вне зависимости от исхода, в осеннюю сессию мы планируем рассмотреть проект закона города Москвы о запрете продажи вейпов и испарительных смесей лицам, не достигшим 18 лет», - сказал Шапошников.

Ранее продавать вейпы несовершеннолетним запретили на территории Подмосковья. Принятый Мособлдумой закон установил ограничение розничной продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина в целях обеспечения общественного порядка, защиты здоровья, нравственности, прав и законных интересов жителей Московской области, в том числе в целях предупреждения причинения вреда здоровью несовершеннолетних и их развитию.