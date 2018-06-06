РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Депутаты городского округа Люберцы проголосовали за увеличение расходов бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов на 247 миллионов рублей, сообщил председатель совета депутатов городского округа Сергей Антонов.

В среду в администрации прошло очередное заседание совета депутатов Люберец. На нем народные избранники проголосовали за внесение изменений в решение совета депутатов от 6 декабря 2017 года «О бюджете городского округа Люберцы на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов».

«Расходы местного бюджета по данному решению предполагается увеличить на 247 миллионов рублей по следующим позициям: 16 миллионов – на софинансирование капремонта в школе №22, 5 миллионов – компенсация УК за внедрение системы раздельного сбора мусора, 5,2 миллиона рублей – на проведение инвентаризации кладбищ, 5,8 миллиона – на строительство фундамента под здание пожарного депо на четыре машины, 2,2 миллиона – на обслуживание видеокамер по системе «Безопасный регион»», - сказала заместитель главы администрации Нина Забабуркина, выступая с докладом.

Она добавила, что 20 миллионов рублей пойдет на ликвидацию несанкционированных свалок, 33 миллиона – на открытие и содержание 13 новых окон МФЦ, 2,5 миллиона - на оплату технологического присоединения к электрическим сетям детского сада, 4,5 миллиона рублей – на ремонт нового помещения ЕДДС, 8 миллионов – на охрану помещений, находящихся в ведении органов местного самоуправления, 96 миллионов – на обеспечение деятельности ОКБ «ЖКХ».

Почти 35 миллионов рублей заложено на софинансирование субсидий на приобретение техники и повышение зарплаты бюджетникам с 1 сентября 2018 года. 10,9 миллионов рублей – на установку «ГЛОНАСС» в автотранспорт, находящийся в ведении органов местного самоуправления, а также приобретение ГСМ, текущий ремонт и ТО.

«В результате внесенных изменений мы увеличиваем текущий дефицит нашего бюджета на 239 миллионов рублей, он становится равным 1 миллиарду 51 миллиону. Это 27,7% от суммы собственных доходов, что подтверждается контрольно-счетной палатой. Мы не привлекаем коммерческих кредитов и обеспечиваем исполнение за счет текущих средств бюджета», - заключила Забабуркина.