РИАМО - 6 июн. Депутаты Мосгордумы шестого созыва приняли 18 законов и 70 постановлений за весеннюю сессию 2018 года, сообщил журналистам в среду председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«За период весенней сессии 2018 года Московская городская дума провела восемь заседаний, 65 вопроса рассмотрено, 325 выступлений депутатов состоялось. Было принято 88 документов, из них 18 законов и 70 постановлений», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что восемь проектов законов были внесены комиссиями думы, 10 законов - мэром Москвы. Данные законопроекты касались статуса города Москвы в составе РФ, жилищного и финансового законодательства, законодательства о труде, социальном развитии и культуре, городского хозяйства, организации госвласти и местного самоуправления.

Также депутатами и комиссиями столичного парламента были внесены 58 постановлений, председателем Мосгорсуда - 11 постановлений, а также одно постановление было внесено от уполномоченного по правам человека в столице. Данные постановления также касались статуса города Москвы в составе Российской Федерации, организации государственной власти и местного самоуправления, а также вопросов труда, соцразвития и культуры, охраны общественного порядка.

«Также в Мосгордуме состоялись 71 заседание комиссий, 13 круглых столов, пять заседаний общественного консультативного совета политпартий при думе, три заседания молодежной палаты при думе и два заседания комиссии по монументальному искусству, 25 мероприятий общественной палаты столицы, 11 мероприятий совета муниципальных образований города Москвы, 23 мероприятия уполномоченного по правам человека», - добавил Шапошников.

Он также сообщил, что в Мосгордуму поступило более 4 тысяч письменных обращений граждан, за весеннюю сессию было направлено 2,7 тысячи писем депутатов в органы госвласти Москвы и России. За истекший период состоялось 129 депутатских приемов, на которые пришли 580 граждан, дано порядка 4,4 тысячи ответов.