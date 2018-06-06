РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 6 июн. Депутаты городского округа Люберцы проголосовали за уменьшение субсидии в размере 213 миллионов рублей, выделенной на строительство пристроек к кадетской школе и школе №59 в деревне Марусино, сообщил председатель совета депутатов горокруга Сергей Антонов.

В среду в администрации прошло очередное заседание совета депутатов Люберец. На нем депутаты проголосовали за внесение изменений в решение совета депутатов от 6 декабря 2107 года «О бюджете городского округа Люберцы на 2018 и на плановый период 2019 и 20202 годов».

«Субсидия в сумме 213 миллионов рублей, которая раньше была учтена в бюджете горокруга на строительство пристроек к школе №59 и кадетской, которая была учтена в текущем году, переносится на 2019 год. В 2018 году эти средства освоены не будут, так как затягиваются сроки проектирования данных объектов», - сказала замглавы администрации Нина Забабуркина.

Она подчеркнула, что в целом доходы бюджета горокруга в результате данных изменений уменьшатся на сумму 22 миллиона рублей. Связано это с тем, что корректируются субсидии из бюджета Подмосковья на различные цели.

«Нам увеличивают субсидии по нескольким позициям. 1,8 миллиона рублей мы получаем на развитие театра кукол в Томилине, 500 тысяч рублей получит детский сад «Белоснежка», 1 миллион рублей пойдет на закупку оборудования для Инженерной школы, 38 миллионов рублей – на проведение капитального ремонта школы в деревне Токарево, 5 миллионов 593 тысяч рублей – на предоставление жилья молодым семьям, 169 миллионов рублей – на ремонт автомобильных дорог, 3 миллиона 270 тысяч рублей – на создание доступной среды для детей-инвалидов в Картинной галерее и в школе №10», - уточнила Забабуркина.

Она добавила, что 21,5 миллионов рублей пойдет на реконструкцию систем наружного освещения в рамках областной программы «Светлый город», 1 миллион 730 тысяч – на обеспечение госполномочий на территории городского округа в сфере административно-технического надзора.