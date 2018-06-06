РИАМО - 6 июн. В Подмосковье активно идет процесс присвоения классов энергоэффективности многоквартирным домам, за 2017 год их получили уже 4 735 подмосковных домов, сообщается на сайте Госжилинспекции Московской области.

«По итогам 2017 года Московская область стала лидером по темпам присвоения классов энергоэффективности многоквартирным домам в России. Госжилинспекция уже присвоила класс энергоэффективности 4 735 многоквартирным домам. Эта цифра на порядок выше показателей многих субъектов Федерации», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Он напомнил, что данная обязанность была возложена на органы государственного жилищного надзора федеральным Минстроем два года назад.

Глава ведомства отметил, что информация о классе энергетической эффективности (КЭЭ) учитывается органами местного самоуправления при разработке муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Она также позволяет управляющим организациям разрабатывать соответствующие мероприятия и информировать о них собственников. Кроме того, КЭЭ является своего рода индикатором размера платы за коммунальные услуги.

При этом управляющие организации, которые провели мероприятия для достижения высокого класса энергоэффективности, имеют право на получение налоговых льгот.

Глава Госжилинспекции выразил пожелание, чтобы в Подмосковье на каждом доме была установлена табличка с указанием класса энергоэффективности.

«Управляющей компании, ТСЖ, ЖСК следует также проинформировать об этом собственников жилья. Они всегда могут по собственной инициативе изменить класс на более высокий, приняв нужные для этого решения после проведения необходимых мероприятий. Услуга по присвоению класса энергетической эффективности носит безвозмездный характер, как для УК, так и для жителей», – пояснил Соков.

Энергоэффективность многоквартирных домов определяется по семибалльной шкале – от А (очень высокий класс энергоэффективности) до G (очень низкий). Класс A имеет еще две градации максимальной энергоэффективности – А+ и А++. Ключевой показатель, влияющий на расчет класса энергоэффективности, – расход энергоресурсов на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и электроснабжение многоквартирного дома.