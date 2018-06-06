РИАМО - 6 июн. Наиболее часто в весеннюю сессию 2018 года Мосгордума получала от жителей столицы вопросы о ЖКХ и благоустройстве, горожане также обращались по темам пенсионного обеспечения, экологии и стройкомплекса, сообщил журналистам в среду председатель московского парламента Алексей Шапошников.

«В весеннюю сессию в Мосгордуму поступило 4027 письменных обращений граждан. Наиболее часто поступали вопросы по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, таких обращений 830. Вторые по популярности — вопросы законотворчества и деятельности Мосгордумы - 639 обращений. Также 583 обращения поступило по вопросам защиты прав граждан, законности и правопорядка», - сказал Шапошников.

Он уточнил, что также москвичей волнуют жилищные вопросы и приватизация, таких обращений в столичный парламент поступило порядка 550. В числе наиболее интересных вопросов для жителей Москвы — социальное и пенсионное обеспечение, вопросы экологии, природопользования и содержания животных, градостроительство, стройкомплекс и землепользование.