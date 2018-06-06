РИАМО – 6 июн. Только 2% внешнеторговых грузов РФ, которые транспортируют по воде, перевозятся на судах под российским флагом, сообщил в ходе конференции в среду президент общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства» Алексей Клявин.



В среду в Москве проходит первая отраслевая конференция «Транспортная безопасность водного транспорта».

«В настоящее время в Российской Федерации только 2% грузов внешней торговли перевозится судами под российским флагом и примерно половина грузов по тоннажу. Это означает, что по существу подавляющий объем перевозок российских внешнеторговых грузов осуществляется судами, которые не отвечают закону о транспортной безопасности», - сказал Клявин.

Он отметил, что транспортная безопасность судов является важнейшей проблемой, поскольку морской и речной транспорт имеет существенные организационные и технические особенности международного и национального регулирования.

Клявин также сообщил, что 90% грузов международной торговли перевозится морским транспортом.

Как отметил депутат Государственной Думы Александр Старовойтов, в мае правительство Российской Федерации внесло в Госдуму поправки к проекту федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О транспортной безопасности».

«В настоящий момент комитет государственного управления по транспорту и строительству совместно с министерством транспорта Российской Федерации готовит ко второму чтению внесенное правительством Российской Федерации изменение в федеральный закон «О транспортной безопасности». Целью нового законопроекта является совершенствование нормативно-правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением транспортной безопасности», - добавил Старовойтов.

Он также отметил, что согласно законопроекту, персонал специализированных организаций, осуществляющих оценку уязвимости судов, подлежит подготовке и аттестации, установленным для сил и обеспечения транспортной безопасности.

«Вносятся некоторые изменения в понятийный аппарат. В частности, даются новые определения зоне транспортной безопасности, категорированию объектов транспортной инфраструктуры, оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры, транспортных средств и другим», - добавил Старовойтов.