РИАМО - 6 июн. Телевизионное наблюдение, охранную и пожарную сигнализацию, а также системы оповещения и управления эвакуацией решили установить в одном из подземных пешеходных переходов на Большой Тульской улице в Москве, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Москомэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для объекта: «Оснащение локальной системой безопасности и мониторинга подземного пешеходного перехода: площадь Серпуховской Заставы» по адресу: Большая Тульская улица, дом №2, сооружение 1, Даниловский район, Южный административный округ города Москвы», - говорится в сообщении.

В рамках ремонтных работ предусмотрено оснащение пешеходного перехода системой сбора и обработки информации, телевизионного наблюдения, охранной сигнализации, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, а также технологиями контроля управления доступом, технологической безопасности, передачи данных и электропитания.

«Ежегодно в столице обновляются технические и информационные системы для того, чтобы правоохранительные органы были обеспечены современным оборудованием для еще более эффективной работы. Так, подземный пешеходный переход на Большой Тульской улице оборудуют модернизированной системой безопасности и мониторинга», - сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Контролируемыми зонами будут являться пешеходная зона с лестничными сходами и помещения, входящие в состав пешеходного перехода.