РИАМО - 6 июн. Жители и гости подмосковного Раменского в мае могли посетить ярмарку овощей и фруктов, на ней было продано свыше 300 килограммов клубники, а также около 1 тонны картофеля и других овощей, говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

«Одиннадцатого, 12 и 13 мая в городе Раменское проходила ярмарка, которую посетили более тысячи жителей. За время ярмарки было продано более 300 килограммов клубники, около 1 тонны картофеля и других овощей. Горожане покупали овощи и фрукты без наценок. Организаторы ярмарки — ООО «ЦППП», - говорится в сообщении.

Ранее в городе также проходила ярмарка «Товары регионов России», которую посетили около 10 тысяч человек.