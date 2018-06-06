РИАМО - 6 июн. В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности погоды на 7 июня из-за высокой вероятности пожаров, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду.

Такой же уровень из-за высокой пожароопасности объявили почти на всей территории Центрального федерального округа, кроме Ярославской, Костромской и Владимирской областей, где объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности из-за заморозков, и Ивановской области, где объявлен «зеленый» уровень.

В Подмосковье и Москве 7 июня будет переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью составит плюс 4-6 градусов, днем — 14-16. Порывы ветра местами будут достигать 15 метров в секунду.