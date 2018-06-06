РИАМО - 6 июн. Порядка 50 тысяч детей планируют обучить плаванию в рамках акции «Научись плавать», которую проведут в лагерях Подмосковья летом, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

На территории Подмосковья началась традиционная акция «Научись плавать». Она рассчитана на детей в возрасте от шести до 16 лет. Занятия по плаванию проводятся в спортивно-оздоровительных центрах, пришкольных лагерях на территории Московской области, а также в лагерях с круглосуточным пребыванием детей.

«В прошлом (2017 году – ред.) году благодаря акции научилось плавать 37 тысяч детей, обучающихся в 547 учебных заведениях. В 2018 году планируется привлечь в полтора раза больше детей. Главная задача этой акции – снизить количество несчастных случаев на водоемах, сохранить жизнь и здоровье подрастающего поколения», – сказал Пестов.

Занятия в бассейнах проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», регионального отделения ВОСВОД. Детей обучают практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели учат базовым правилам спасения на воде и оказанию первой медицинской помощи утопающим.