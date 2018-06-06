РИАМО - 6 июн. Семь зон отдыха в Москве, которые сейчас находятся на реконструкции, откроются в июле-августе, всего в столице определено 125 территорий для отдыха, сообщил журналистам в среду начальник объединения административно-технических инспекций города Дмитрий Семенов.

«В Москве сейчас на реконструкции находятся семь зон отдыха. На всех этих зонах работы должны завершиться в июле-августе. И уже до конца купального сезона они будут пригодны для посещения. Москвичи и гости столицы смогут там отдыхать еще в августе и в сентябре - полтора-два месяца», - сказал Семенов.

Он добавил, что на реконструкции сейчас находятся зона отдыха с купанием - это пляжный комплекс «Бич Клаб», зона отдыха без купания «Пруды №3-6» на территории ВДНХ и пять мест массового отдыха: Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды и зона отдыха на реке Цыганке.

Всего же на территории Москвы определено 125 зон отдыха, из них 12 зон с купанием, 47 без купания и 66 мест отдыха близ воды.