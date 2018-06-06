РИАМО - 6 июн. В столице необходимо сохранять исторические рынки, ликвидировать «дикие», помогать реализовывать там проекты реконструкции и создавать на рынках программы лояльности для местных жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Рынки могут быть достопримечательностью города и предметом гордости для горожан. Хотелось бы, чтобы такие рынки были не только в Токио или Барселоне, но и в Москве. Что для этого нужно? Первое - убрать «дикие» рынки. Они позорят город и губят репутацию рыночной торговли. <…> Второе - сохранить исторические рынки. Сделать это часто бывает сложнее, чем ликвидировать «дикую» торговлю», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что у собственников рынков существует огромное искушение — снести старые одноэтажные здания и построить на их месте торговые центры на пять этажей. К сожалению, Москва уже потеряла немало исторических рынков. Чтобы сохранить оставшиеся, последние годы власти столицы блокируют проекты «реконструкции» старых рынков путем их сноса.

«Третье – помочь реализовать нормальные качественные проекты реконструкции. И наполнить рынки новым содержанием. Сегодня москвичи редко ходят на рынок, чтобы просто купить что-нибудь поесть. Эту нишу занимают сетевые магазины. На рынках покупатели ищут первосортную свежую продукцию, желают знать ее происхождение. Многие хозяйки годами ходят к одному и тому же продавцу», — отметил мэр.

Он подчеркнул, что рынки в Москве становятся не только местом покупок, но и общественным пространством, модным местом. Таких рынков, которые соответствуют новому стандарту, в столице пока немного, но они уже появляются. Отмечены пять успешных реконструкций исторических рынков — Даниловского, Москворецкого, Усачевского, Черемушкинского и Велозаводского.

«К сожалению, возродить Центральный рынок на Цветном бульваре было невозможно. На его месте давно стоит торговый центр. Теперь название «Центральный» носит рынок, построенный на Рождественском бульваре. И, судя по популярности, он оправдал свое название», — отметил Собянин.

Мэр напомнил о рекомендации создавать программы лояльности на рынках для местных жителей. По его словам, такие программы позволят компенсировать неудобства. Жителям можно предоставлять скидки, или регулярно проводить промоакции.

«Будем стремиться, чтобы на новый стандарт постепенно переходили и другие московские рынки. Подготовлен проект реконструкции Кунцевского рынка. Идет строительство Зеленоградского рынка на Крюковской площади. Уже этим летом в здании бывшего троллейбусного парка на Лесной возникнет современный гастрономический квартал», — добавил градоначальник.

Он выразил уверенность, что через некоторое время «московский рынок» станет одним из привлекательных брендов города.