РИАМО - 6 июн. Главгосэкспертиза России рассмотрела проект строительства второго здания технологической зоны Федерального центра обработки данных, расположенного в подмосковной Дубне, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Федеральный центр обработки данных, расположенный на территории Московской области, отвечает за процессы, связанные с обработкой, хранением и передачей информации, а также за использование современного серверного и коммуникационного оборудования, которое позволяет не только хранить данные, но и проводить их аналитическую обработку.

«Изучив представленные материалы, эксперты Главгосэкспертизы России пришли к выводу, что результаты инженерных изысканий и проектная документация соответствуют требованиям технических регламентов и иным установленным требованиям, а проектная документация – результатам инженерных изысканий, выполненных для ее подготовки. Также была проведена проверка достоверности определения сметной стоимости работ. По итогам рассмотрения выданы положительные заключения», – говорится в сообщении.

В рамках реализации одобренного проекта предусмотрено строительство одноэтажного здания. Планируется, что здание будет состоять из центрального корпуса размерами 36 на 53,4 метра с несущим металлическим каркасом, к которому примыкают помещение холодильного центра, входная группа, а также энергоблок.

Основным планировочным центром второго здания ФЦОД станут четыре машинных зала, в которых размещаются 600 IT-стоек. Помещения залов запроектированы с пролетами по 18 метров, что позволит максимально эффективно использовать полезную площадь для размещения серверного оборудования.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.