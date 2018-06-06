РИАМО (БАЛАШИХА) - 6 июн. Первые два резидента заедут в индустриальный парк Балашихи в июле текущего года, сообщил в среду заместитель генерального директора компании «Гринком» Сергей Капитонов.

В среду на бизнес-завтраке с главой Балашихи Сергеем Юровым Капитонов презентовал проект индустриального парка «Соболиха». Площадь индустриального парка составит 18 гектаров. Участок находится в 19 километрах от МКАД.

«В настоящее время ведутся работы по обустройству дорог, освещению, ограждению территории. С июля уже начнется строительство для двух первых резидентов», - сказал Капитонов.

Он добавил, что в индустриальном парке созданы условия как для крупного, так и для малого бизнеса. Проектом предлагается сформировать 32 земельных участка, в том числе для предприятий легкой промышленности и строительной отрасли.