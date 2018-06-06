РИАМО - 6 июн. В период с 29 мая по 4 июня специалисты объединения административно-технических инспекций Москвы выявили нарушения на 52 городских зонах отдыха, по выявленным недочетам оформляются штрафы, сообщил журналистам в среду начальник ведомства Дмитрий Семенов.

«За прошедшую неделю мы выявили различного рода нарушения в части благоустройства по 52 зонам отдыха из 118 нами обследованных. Всего таких замечаний 79. Основные нарушения - это нарушения в части уборки, по санитарному содержанию зон», - сказал Семенов.

Он добавил, что по выявленным нарушениям оформляются административные штрафы в отношении эксплуатирующих организаций: ГБУ «Жилищник» районов Лосиноостровский, Даниловский, ГБУ «Автомобильные дороги ЗАО», ГБУ «Автомобильные дороги ВАО», ООО «СТРОЙСОЗ М» и ООО «КАНТ».

Всего на территории столицы определено 125 зон отдыха, из них 12 зон с купанием, 47 без купания и 66 мест отдыха, семь из этих зон находятся на реконструкции.