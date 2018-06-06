РИАМО – 6 июн. Пользователи социальной сети Instagram получат возможность загружать видеозаписи, продолжительность которых может достигать 60 минут, сообщает Газета.ru.

«Изначально речь шла о применении нововведения для вертикальных видеозаписей, но недавно руководители Instagram провели несколько совещаний, на которых поднимался вопрос создания формата долгих видео», – говорится в материале.

В настоящее время пользователи соцсети могут загружать видео длиной 60 секунд, а также ролики по 15 секунд для stories. Будет ли возможность записи часовых видео касаться лишь историй или всего сервиса в целом, пока неясно, отмечается в статье.

Если изменение правил загрузки будет принято, то популярная социальная сеть может превратиться в полноценный видеохостинг.

Приложение Instagram было запущено в октябре 2010 года. По состоянию на конец 2017 года в сервисе зарегистрировалось свыше 800 миллионов пользователей.