РИАМО - 6 июн. Северный вестибюль станции метро «Спортивная», где проводили работы по замене напольного покрытия около эскалатора, открылся на два дня раньше положенного срока, говорится в сообщении пресс-службы Московского метрополитена.

«Шестого июня, на два дня раньше срока, открылся северный вестибюль станции метро «Спортивная», где с 1 июня проходили технические работы. Теперь для входа в метро и выхода в город пассажирам доступны оба вестибюля – северный и южный», – говорится в сообщении.

Временное закрытие вестибюля было необходимо для замены напольного покрытия нижней площадки эскалаторного комплекса – такие работы нельзя проводить во время движения пассажиров.

«Благодарим за терпение и понимание, а также просим быть внимательными при планировании поездок. Актуальный график ремонтных работ на станциях метро размещен на официальном сайте метрополитена», – добавляется в сообщении.